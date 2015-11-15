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إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بمركز سوهاج

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إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بمركز سوهاج إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بمركز سوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم عقب وقوع مشاجرة بين طرفين بناحية نجع الغوانم التابع لقرية أدفا دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المشاركين فى المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عبد المجيد رضوان، مفتش مباحث المنطقة المركزية، والرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، بوقوع مشاجرة بنجع الغوانم التابع لقرية أدفا دائرة المركز بين طرف أول "م ى م"، 19 عاما، طالب، مصاب "بجرح قطعى بفروة الرأس"، و"ط ى م"، 24 عاما، عامل، مصاب "بجرح قطعى سطحى بالذراع اليسرى"، وبين طرف ثان "ن س أ"، 36 عاما، عامل، مصاب "بكدمات متفرقة بالساعد الأيسر وكسر بأصابع اليدين"، و"أ خ أ"، 30 عاما، عامل، مصاب "بسحجات وكدمات بالجانب الأيمن"، و"أ م أ ع"، 30 عاما، حاصل على دبلوم، مصاب "بكدمة بالعين اليسرى"، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وتم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18053 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365