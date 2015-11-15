أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

موفدة الكرملين: زعماء مجموعة العشرين يبحثون مصير الأسد

Google+ Print
موفدة الكرملين: زعماء مجموعة العشرين يبحثون مصير الأسد موفدة الكرملين: زعماء مجموعة العشرين يبحثون مصير الأسد

أرشيفية

قالت موفدة الكرملين إلى مجموعة العشرين إن قادة دول المجموعة سيبحثون على الأرجح مصير الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع يعقد في وقت متأخر يوم الأحد حين يناقشون الصراع في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وبحسب رويترز أضافت سفيتلانا لوكاش للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في إقليم انطاليا الساحلي في تركيا لدى سؤالها عما اذا كان مستقبل الأسد سُيناقش “أعتقد أن هذا سيحدث الآن.”

ومضت تقول “الآن يبدأ عشاء عمل لزعماء مجموعة العشرين عن الإرهاب واللاجئين ومن المقرر أن يبحث العمل والسياسات المشتركة وايضا مسودة بيان مشترك عن الإرهاب.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا