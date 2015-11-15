موفدة الكرملين: زعماء مجموعة العشرين يبحثون مصير الأسد

قالت موفدة الكرملين إلى مجموعة العشرين إن قادة دول المجموعة سيبحثون على الأرجح مصير الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع يعقد في وقت متأخر يوم الأحد حين يناقشون الصراع في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وبحسب رويترز أضافت سفيتلانا لوكاش للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في إقليم انطاليا الساحلي في تركيا لدى سؤالها عما اذا كان مستقبل الأسد سُيناقش “أعتقد أن هذا سيحدث الآن.”

ومضت تقول “الآن يبدأ عشاء عمل لزعماء مجموعة العشرين عن الإرهاب واللاجئين ومن المقرر أن يبحث العمل والسياسات المشتركة وايضا مسودة بيان مشترك عن الإرهاب.”