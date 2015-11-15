إطلالات ملكيّة للنجمات في هذا الأسبوع، استوحي منها لسهراتك!

على ما يبدو، فإنّ المنافسة محتدمة بين النجمات على الأناقة، في هذا الأسبوع، لأنهن في كلّ مناسبة أو حفل يبهرننا بأجمل الإطلالات وأكثرها فخامة، إذ بدت إطلالاتهن ملكية وراقية، في الكثير من الأحيان، خصوصاً وأنّ الفساتين كبيرة ومنفوخة، فيما اخترن تصاميم مبتكرة من أرقى دور الأزياء العالمية.

ولعل أجمل إطلالات هذا الأسبوع كانت من نصيب عارضة الأزياء "هايدي كلوم" Heidi Klum ، التي اختارت فستاناً، حمل توقيع المصمّم "زاك بوزن" Zac Pozen باللون العنّابي الداكن، ذا قصّة فاخرة.

كما أحببنا إطلالة النجمة البريطانية "ريتا أورا" Rita Ora بفستان ذي كشاكش من التول، اختارته من "ماركيزا" Marchesa.

لكن المميّز أننا جميعنا أحببنا إطلالة "أنجيلينا جولي" Angelina Jolie بالفستان الفضي البراق، الذي صمّم لأجلها من قبل دار "فيرساتشي" Versace ، وتألقت به للترويج لفيلمها الجديد.

ومن الإطلالات اللافتة في هذا الأسبوع، كانت إطلالة "سلمى حايك" Salma Hayek ، التي اختارت فستاناً باللون الزهري القوي، محدّد الخصر، حمل توقيع دار "غوتشي" Gucci.

أما الممثلة "هيلاري سوانك" Hilary Swank فقد اختارت فستاناً مشكوكاً بالترتر، باللونين الفضي والأسود، وبدا غاية في الروعة.

والممثلة الأمريكية "إليزابيث بانكس" Elizabeth Banks بدت كملكة حقيقية بالفستان، الذي اختارته من "إيلي صعب" Elie Saab.

إذا أحببت إطلالات النجمات في هذا الأسبوع كما أحببناها نحن، فاستوحي منها إطلالة مبهرة لك، في سهراتك المقبلة!

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