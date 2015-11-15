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دونالد روبرتسون يتعاون مع أليس + أوليفيا للمصممة ستايسي بندت 

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دونالد روبرتسون يتعاون مع أليس + أوليفيا للمصممة ستايسي بندت  دونالد روبرتسون يتعاون مع أليس + أوليفيا للمصممة ستايسي بندت 

الأحد 15-11-2015 06:42

يسر أليس + أوليفيا Alice + Olivia الإعلان عن شراكتها مع فنان الإنستقرام البارز والمرهف الإحساس "دونالد روبرتسون" لإبتكار مجموعة كابسول ستتوفر في متاجر العلامة التجارية خلال شهر نوفمبر 2015.
   لوحة الألوان النابضة بالحياة التي يعتمدها روبرتسون تجسد تماماً الروح الخلاقة لبندت، الأمر الذي حمس المصممة للتعاون مع روبرتسون لإبتكار مجموعة كبسول للملابس الجاهزة والاكسسوارات، تميزت بطباعاتٍ لرسومٍ غريبة وفريدة. وأستقطبت التي شيرت التي تحمل توقيع العلامة، إعجاب الكثيرين من المشاهير، وشوهدت المغنية العالمية بيونسه Beyoncé مؤخراً وهي مرتدية هذه التي الشيرت المميزة.  "بعد الشراكة المرتجلة مع دونالد التي توازت مع عمله الرائع في برجدورف جودمان، قررنا توسيع قنواتنا الإبداعية! أحب أعماله الفنية وطاقته، فهو حقاً أحد الفنانين المفضلين لدي وأحب العمل معه". قالت ستايسي بندت، الرئيسة التنفيذية والمديرة الإبداعية للعلامة.  ت
   مجموعة الكبسول المشتركة بين دونالد روبرتسون وأليس + أوليفيا ستتوفر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في كل متاجر أليس + أوليفيا لستايسي بندت. 

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سيدتي