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هل ازدادت ميريام فارس أناقة بعد أن أعلنت حملها؟

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هل ازدادت ميريام فارس أناقة بعد أن أعلنت حملها؟ هل ازدادت ميريام فارس أناقة بعد أن أعلنت حملها؟

الأحد 15-11-2015 14:09

أعلنت ميريام فارس عن خبر حملها، من خلال نشر صورة لها في فستان أسود ضيق ،أبرز بطنها المنتفخ على وسائل التواصل الاجتماعي.وإن كانت هذه الطريقة تعني شيئاً، فهي تعني عشق ميريام للموضة، ولتنسيق أجمل الاطلالات بشكل مستمر. وجميعنا يعلم أن لها أسلوباً مختلفاً في الموضة عن باقي النجمات، يتسم بالتمرد والعصرية، وفي الكثير من الأحيان بالخارج عن المألوف، لكن لاحظنا أنها، ومنذ اعلان حملها، أصبحت إطلالتها أكثر هدوءاً ونضجاً، فهل ازدادت أناقة مع الحمل؟

من ملائكة "فيكتورياز سيكريت" استوحي أجمل إطلالاتك الكاجوال!

لا بدّ وأنّ ملابس الحمل تفرض أسلوباً معيناً على المرأة، ولا بدّ أنّ شعورها بأنها ستصبح أماً قريبا له دور في تغيّر نمطها وستايلها الخاص، وهذان الأمران أثرا بشكل أو بآخر على إطلالات ميريام، لكنها بالتأكيد حافظت على ستايلها الخاص.
ورأيناها مؤخراً بعدد من الاطلالت الرائعة، كما بعدد من الإطلالات الجريئة، ولعل أكثرها جمالاً كان التنسيق الذي اختارت فيه فستاناً من الصوف البيج، مع معطف طويل باللون الأسود، وحقيبة من "غوتشي" Gucci، وقبعة كبيرة أتمت بها اللوك.
كما أحببنا المعطف الرمادي الواسع مع صفي الأزرار الذي نسقته مع سروال الجينز، ومن قبل ذلك الفستان الأسود من قماش التول المزركش بألوان غنيّة.
سنتركك الآن مع أحدث إطلالات ميريام فارس، شاهديها وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها ازدادت أناقة بعد الحمل.

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