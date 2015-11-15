أخبار السعودية اليوم.. هبوط الأسهم لأدنى مستوى لأول مرة منذ سنتين

تصدر أخبار السعودية اليوم الأحد، هبوط الأسهم السعودية لأدنى مستوى فى 35 شهرا بفعل أسعار النفط، كما ركزت أخبار السعودية اليوم على الأوضاع الداخلية للبلد.

وانخفض المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 2.9 بالمئة مسجلا أدنى إقفال له منذ أول يناير 2013 لتبلغ خسائره منذ بداية العام 17.4 بالمئة.

وسجل النفط الأسبوع الماضى أكبر انخفاض أسبوعى له فى ثمانية أشهر وتراجع الخام الأمريكى 5.1 بالمئة يومى الخميس والجمعة فقط وجاءت الانخفاضات الأخيرة بعد نهاية التداولات فى بورصات المنطقة يوم الخميس.

وشملت أخبار السعودية اليوم، كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية السعودية لمكافحة التدخين "نقاء" بالمنطقة الشرقية بالدمام، تامر العطى، أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة المدخنين بالمملكة تشكل (21.6%) من إجمالى عدد السكان، أى نحو (6 ملايين مدخن)، وأشار إلى أن السيدات المدخنات يحتللن نسبة 5.7% من إجمالى عدد السكان، مؤكدًا أن الإحصائيات ذكرت أن عدد الوفيات وضحايا التدخين فى المملكة يقدر بـ(30) ألف ضحية سنويًا جراء التدخين.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم الإطاحة بأكثر من ألف مروج للمخدرات، حيث أطاحت وزارة الداخلية السعودية بـ1309 متهمين خلال ستة أشهر لتورطهم فى تهريب وترويج المخدرات وضبط ما فى حوزتهم منها.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من القبض على 467 متهمًا لتورطهم فى جرائم تهريب ونقل وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلال شهرين.

وفى بيان للمتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودى اللواء منصور التركى اليوم، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال شهرين من القبض على 467 متهمًا لتورطهم فى جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية منهم 177 سعوديًا، بالإضافة إلى 290 متهمين من 29 جنسية مختلفة.

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