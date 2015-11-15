المتحدث باسم فتح: لا مصالحة مع "دحلان" وقضيته مع أبو مازن ليست شخصية

نفى المتحدث الرسمى باسم حركة فتح، أحمد عساف، وجود مصالحة مع عضو المجلس التشريعى الفلسطينى محمد دحلان، واصفًا ما أثير بأنه "مجرد شائعات وتضليل الرأى العام الفلسطينى للإيحاء بأن دحلان ما زال قادراً على لعب دور فى الحاضر والمستقبل".

وقال "عساف" فى تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن محمد دحلان فُصل من حركة فتح بقرار من لجنتها المركزية معتمدًا من مجلسها الثورى، لأسباب متعلقة بالمساس بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطينى، وتهم بجرائم قتل، وملفات جنائية، مشددًا على أن جميع هذه الملفات لدى القضاء الفلسطينى.

وأكد أن "قضية" دحلان ليست شخصية مع الرئيس محمود عباس أبو مازن، كما يسعى دائمًا لتسويقها للرأى العام عند كل مناسبة أو منعطف خطير تمر به قضيتنا، مشيرًا إلى أن قائد الحركة وزعيم الشعب الفلسطينى الرئيس أبو مازن أكبر من محاولات دحلان للإساءة إلى حكمته ونزاهته، على حد تعبيره.

وأضاف أن حركة فتح هى صاحبةُ المشروع الوطنى وهى من تتحمل مسئوليته، ورداً على أقوال دحلان بأنه (متسامح مع من أساء إليه) قال عساف: "إن أقوال دحلان هذه تثير السخرية، وكأن المتآمر هو الذى يسامح الشعب، والقاتل يسامح القتيل، واللص يسامح الضحية!"، على حد وصفه.