ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث الطريق الصحراوى الغربى بقنا

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم 3 سيارات سيارتين ملاكى بأخرى ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا بطريق دير مارى جرجس، والذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد دكتور محسن كمال، مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم، وأسفر الحادث عن مصرع مصطفى محمود، وعاطف راغب، وجثتين مجهولى الهوية، فيما أصيب جرجس ألفى نصيف (24 عامًا)، بيشوى ميلاد بشرى (24 عامًا)، سالى سمير روفائيل (30 عامًا)، إيفيلين راغب مجلع (56 عامًا)، إيمان نعيم راغب (45 عامًا)، كرم عطيتو (21 عامًا)، مينا قمص ميخائيل (27 عامًا)، لوسين رزيقى (عامان)، وكراس رزيقى (8 سنوات) ومهرائيل رزيقى (13 عامًا)، ومارتن رزيقى (17 عامًا)، ومارى ملاك ميخائيل (24 عامًا)، وبيمن جمال يسفى (24 عامًا)، محمد صابر (21 عامًا)، ابتسام رفعت (14 عامًا)، إبراهيم حنا (25 عامًا)، ومارى رزيقى (50 عامًا).

وتم نقل الجثث و14 من المصابين إلى مستشفى قنا العام خلال سيارات مرفق الإسعاف، فيما نقل الأهالى 3 مصابين إلى المستشفى الجامعى.