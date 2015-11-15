ضبط نجار مسلح وطالب سرقا 20 ألف جنيه من منزل حارس عقار بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط طالب ونجار مسلح، بعد سرقتهما مبلغا ماليا من مسكن حارس عقار بالغردقة حرر المحضر 10437 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى الرائد أحمد لاشين بلاغًا من المدعو أيمن عاشور عبد الفتاح عبد العزيز حارس عقار ومقيم السقالة عن اكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 19700 جنيه من داخل مسكنه الكائن شارع السنترال السياحى.

وعلى الفور تم إعداد فريق بحث بقيادة الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث القسم بمشاركة النقيب طارق سكر والتى أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو "عمرو.ع. س" 16 سنة طالب ومقيم الدهار – الغردقة، و"محمد.ا" 30 نجار مسلح – مقيم الدهار – الغردقة، وتم ضبطهما وضبط المبلغ المالى بإرشادهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.