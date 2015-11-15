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«مشروعات القصيم» تحدد المراحل الزمنية لأعمال الثقب الأفقي

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«مشروعات القصيم» تحدد المراحل الزمنية لأعمال الثقب الأفقي «مشروعات القصيم» تحدد المراحل الزمنية لأعمال الثقب الأفقي
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اجتماع اللجنة ناقش الضعف الفني لإعادة الطبقة الإسفلتية

بريدة - ملفي الحربي

    أوصى اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات بمنطقة القصيم في اجتماعها الذي عقد برئاسة أمين المنطقة م. صالح الأحمد بعقد ورشة عمل فنية تناقش الضعف الفني لإعادة الطبقة الإسفلتية بعد عمليات الحفريات كما حدد المراحل الزمنية لتطبيق شرط الثقب الأفقي في أعمال تمديد الخدمات بصفة إلزامية لجميع الحفريات على الطرق الرئيسية. كما طرح الاجتماع تنفيذ مقتضى التوصية الرابعة من ملتقى التكامل والشراكة في تعزيز التنمية المحلية بين وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، والناصة على تفعيل الدور الرقابي على المشروعات والخدمات التنموية الذي تقوم به كافة اللجان الدائمة المشكلة في جميع الأمانات انفاذاً لقرار من مجلس الوزراء، والدور الرقابي الذي تقوم به مكاتب التنسيق التي أنشئت لهذا الغرض والعمل على تكامل جهودها مع كافة الأجهزة المعنية في المنطقة، لتوضيح الانجازات والإخفاقات والحلول للمواطن والمسؤول.

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