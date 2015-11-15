ابن معمر ومدير جامعة الطائف يوقعان اتفاقية لحماية الأسرة والمجتمع

قام محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف الصحية فهد بن عبدالعزيز بن معمر بتوقيع مذكرة تفاهم مع مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجة في مجال مشاركة وحماية الأسرة والمجتمع، وتهدف المذكرة لتحقيق التعاون البناء بين البرنامج والجامعة في المجالات المعززة لصحة الفرد والمجتمع، كالأوضاع الصحية والبيئية والاجتماعية والسلوكية بمدينة الطائف، بما يحقق للطائف مكانتها الريادية كمدينة صحية.

ونوه منسق برنامج مدينة الطائف الصحية علي بن محمد المالكي بدعم محافظ الطائف لبرنامج مدينة الطائف الصحية بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرتكزة في أنشطتها وفعالياتها على مبدأ المشاركة المجتمعية بين كل القطاعات الحكومية والخاصة في مدينة الطائف الصحية، وأكد أنه تم اختيار جامعة الطائف لما تقدمه من الخدمات والأنشطة التي تهدف إلى حماية الأسرة والمجتمع، وتعزيز الدور الثقافي والتعليمي للحفاظ على الإصحاح البيئي، وسيتبع هذه الاتفاقية العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة بين جامعة الطائف وبرنامج مدينة الطائف الصحية.