د. الحريري: التوافق النفسي والاجتماعي أبرز ما يواجه الخادمات الجدد

انتقد الباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية د. أحمد الحريري الطريقة التي يتم فيها استقطاب الخادمات للعمل في المملكة، وقال في حديث ل "الرياض" أن هؤلاء الخادمات يفدن للعمل لدينا دون اي تدريب ولا تعليم ولا تثقيف في بلادهم عن طبيعة وعادات المجتمع السعودي، ولا يتعرضن لأي نوع من أنواع الفحوصات النفسية، معتبراً أن الفحص الطبي الذي يجرى لهن لاستخراج الإقامة والذي أصبحت تقوم به مراكز تجارية يفتقد لأبجديات جودة الفحص الطبي.

كما أوضح أن إحدى المشكلات النفسية التي تواجه الخادمات القادمات للعمل في المملكة، هي مشكلات التوافق النفسي والاجتماعي، حيث ينتقل العامل المنزلي بما في ذلك الخادمة من مجتمعه إلى مجتمع مختلف كلياً في كل شيء بالنسبة إليه، وهذه أول اسباب الأزمة النفسية التي قد تحدث للعمالة المنزلية، ناهيك عن الظروف والخبرات الحياتية والخلفية البيئية التي تنتمي لها الخادمة، والتي قد لا تخلو من القسوة والالم والظروف الصعبة، التي اجبرتها على الابتعاد عن اسرتها وبلدها والعمل لدينا، وما تخلفه هذه الظروف من شخصية غير سوية ومعتله نفسياً احياناً، وهذه أسباب كافيه ابتداء للقول إننا نتعامل مع شخص لا يمكن التنبؤ بما يفعل.

وأضاف الحريري: إن كل هذه الظروف تسهم في استقدام خادمه مضطربة نفسياً قد تعاني من ضلالات وهلوسات متعددة، يكون محتواها مشابهاً للخلفية الثقافية والدينية التي تنتمي لها الخادمة، فعلى سبيل المثال معظم الاديان والعقائد المذهبية فيها مفهوم واضح للاضحاء ووجود ضحية للآلهة أو للرب أو تقديم ضحيه للتكفير عن الذنب، وعندما تكون الخادمة مصابة بهذه الاضطرابات فإن الضلالات التي تتكرر عليها قد تكون على شكل شكوك وأوامر تدفعها للقتل وتقديم ضحية حسب معتقداتها، ومع هذا الالحاح المستمر لهذه الهلوسات والضلالات تستسلم وتقع في جريمة غير متوقعة، مثل قتل طفل أو أحد افراد الاسرة التي تعمل لديها، ناهيك عن المعتقدات الثقافية والدينية التي قد تكون لها علاقة مباشرة في تبرير القتل الشنيع الذي يقمن به هؤلاء الخادمات والمتكرر للأسف.

وعن الحلول التي يمكن أن تحد من قدوم مثل هؤلاء الخادمات، قال الحريري إن الحلول تكمن في وجود تنظيم واضح وصارم، يبدأ من حسن الاختيار للعمالة المنزلية في بلدها الاصلي، واعداد مراكز تدريب تشرف عليها السفارات هناك لتدريب هؤلاء العمالة وفحصها طبياً ونفسياً قبل وفودها للمملكة، ورفع كفاءة مراكز الفحص الطبي للعمالة محلياً، مطالباً أن تعَود الأسر نفسها على تحمل مسؤولية منزلها بعيداً عن هذه العمالة المجهول طبيعتها وحالتها النفسية والعقلية، وعدم التعامل مع الخادمات الهاربات والمجهولات الهوية، ومراقبة تصرفات الخادمة منذ اللحظة الأولى وبشكل مستمر، بحيث يستغنى عنها فوراً عند ملاحظة أي اعراض ذهانية، وعدم الضغط على الخادمة وارهاقها بالعمل وعدم العهد بالأطفال اليها طوال الوقت.