«صحة جازان» تغلق سبع منشآت صحية مخالفة

جازان - رؤى مصطفى

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان صباح الخميس سبع منشآت صحية خاصة مخالفة ضمن الجولات المكثفة التي تنفذها لجان التفتيش.

وأوضح د. محمد الراجحي مدير شؤون القطاع الصحي الخاص أن عملية الإغلاق تمت بمشاركة الأمانة وشرطة المنطقة، وشملت مستودعاً للأدوية بمدينة جازان، ومركزاً للنظارات بمحافظة أبو عريش، وخمسة مراكز أخرى للنظارات الطبية في محافظة صبيا. وأضاف أن أسباب الغلق تعود إلى عدم حصولها على التراخيص النهائية اللازمة لممارسة النشاط.