أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«صحة جازان» تغلق سبع منشآت صحية مخالفة

Google+ Print
«صحة جازان» تغلق سبع منشآت صحية مخالفة «صحة جازان» تغلق سبع منشآت صحية مخالفة
580641553737.jpg

أحد مفتشي «الصحة» يغلق مستودع أدوية مخالف

جازان - رؤى مصطفى

    أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان صباح الخميس سبع منشآت صحية خاصة مخالفة ضمن الجولات المكثفة التي تنفذها لجان التفتيش.

وأوضح د. محمد الراجحي مدير شؤون القطاع الصحي الخاص أن عملية الإغلاق تمت بمشاركة الأمانة وشرطة المنطقة، وشملت مستودعاً للأدوية بمدينة جازان، ومركزاً للنظارات بمحافظة أبو عريش، وخمسة مراكز أخرى للنظارات الطبية في محافظة صبيا. وأضاف أن أسباب الغلق تعود إلى عدم حصولها على التراخيص النهائية اللازمة لممارسة النشاط.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية