مبادرة «وطن واحد» تدرب 23 معلماً بالحد الجنوبي

نظمت مدارس الرياض، برنامجا تدريبيا ل 23 معلما من تعليم منطقة نجران ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة "وطن واحد" التي أطلقتها المدارس مطلع العام الدراسي الحالي لتعليم طلاب الحد الجنوبي من خلال المدرسة الافتراضية.

وتضمن البرنامج التدريبي لمعلمي منطقة نجران تطبيقا عمليا على برنامج المبادرة من خلال تطبيق على درس نموذجي، درس نموذجي عبر الشبكة العنكبوتية (بث مباشر)، ولقاء مع مشرفي ومعلمي المدارس الذين يتولون إدارة المبادرة.

من جهته، قال مدير عام مدارس الرياض والمشرف العام على مبادرة "وطن واحد" عبدالرحمن بن راشد الغفيلي بمعلمي منطقة تعليم نجران خلال استقباله لهم، إن مدارس الرياض نفذت مبادرة "وطن واحد" لتدريس (85000) طالب وطالبة من أبنائنا وبناتنا طلبة الحد الجنوبي جميع المواد الدراسية من خلال الشبكة العنكبوتية وعبر المدرسة الإلكترونية في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بالتعاون مع شركة كلاسيرا الشرق الأوسط الشريك الاستراتيجي لمدارس الرياض في التعلم الإلكتروني وبالتنسيق مع إدارة تعليم نجران.

واستطرد مدير عام مدارس الرياض "أيها الأخوة الكرام، تدخل المبادرة هذا اليوم مرحلة جديدة بتبادل الخبرات التعليمية بين مدارس الرياض وزملائنا في إدارة تعليم نجران حيث تتشرف المدارس بحضور نخبة من المعلمين ليتلقوا التدريب اللازم على التعليم الإلكتروني ويقدموا الخدمة لأبنائنا في الحد الجنوبي مع استمرار المدارس بالمتابعة والإشراف وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المعلم أو الطالب المشارك في هذه المبادرة، مساهمين بدورنا في خدمة وطننا".

من جهته، عبر مدير عام تعليم منطقة نجران ناصر بن سليمان المنيع عن شكره وتقديره لمدارس الرياض على مبادرتها "وطن واحد" بالتعاون مع شركة كلاسيرا الشرق الأوسط وما قدموه من تكاتف وتعاون ودعم لا محدود مهم في إدارة تعليم نجران لتعليم طلاب المنطقة عبر المدرسة الافتراضية، قائلا: شكرا للزملاء في مدارس الرياض، والشكر موصول لشركة كلاسيرا على هذا التكاتف والتعاون والدعم اللامحدود معنا في إدارة تعليم نجران.

وأضاف مدير تعليم منطقة نجران: مع انطلاقة عاصفة الحزم في 6/6/1436 ه لاستعادة الشرعية للحكومة اليمنية من الميليشيات المعتدية وحفاظاً على حدود المملكة من أي اعتداء غاشم، صاحبتها مراحل متعددة لسير الدراسة في منطقة نجران، إلى أن بدء العام الدراسي 1436/1437 ه فكانت هناك مساع للبحث عن بدائل تعليمية تحقق السلامة للطلاب والطالبات وتكسب الطالب كافة المهارات الدراسية معوضة له الفوائد التعليمية، فكان لزاما أن تكون البدائل عالية الجودة وموفرة كافة متطلبات المنهج بشكل إبداعي، وكان لزاما البحث عن البديل المناسب الذي تحقق بمبادرة "وطن واحد" تضامناً مع أبناء الوطن الغالي.