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إغلاق 42 محلاً غذائياً مخالفاً في العاصمة المقدسة

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إغلاق 42 محلاً غذائياً مخالفاً في العاصمة المقدسة إغلاق 42 محلاً غذائياً مخالفاً في العاصمة المقدسة

    أغلقت بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة 42 محلاً غذائياً مخالفاً للاشتراطات الصحية خلال الأسبوع المنصرم، بسبب سوء النظافة ومخالفة الشروط الصحية للمباني والتجهيزات ووجود حشرات وآثار قوارض.

وقال م. حسن خنكار رئيس البلدية إن البلدية أغلقت ٤٢ محلاً غذائياً من أصل٣٣٠ محلاً تم الكشف عليها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار عمليات تفتيشية واسعة على المطاعم والبقالات بهدف المحافظة على الاصحاح البيئي.

وأضاف أنه تم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بلغت (50 كلغم) لحم مفروم مجهول المصدر، و(20) حبة دجاج معاد تجميدها، و(100) لتر عصير محضر من السابق، و(30 كلغم) فلافل بسبب سوء التحضير والتخزين، و(30 كلغم) من الخضروات تظهر عليها علامات الفساد، كما صودر عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في الطبخ بسبب سوئها وعدم صلاحيتها للاستخدام، و(14) كريماً للوجه من صوالين الحلاقة وست أجهزه بخار.

وأوضح م. خنكار أن البلدية قامت بجولة على الباعة الجائلين صادرت خلالها (20) عربة بيع متجول و(80) كرتوناً من الخضار والفواكه.

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