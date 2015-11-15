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حملة أمنية تضبط 335 مخالفاً في جدة

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حملة أمنية تضبط 335 مخالفاً في جدة حملة أمنية تضبط 335 مخالفاً في جدة
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اللواء مسعود العدواني

جدة - ضيف الله المطوع

    ضبطت الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة محافظة جدة ٣٣٥ مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، وتسع حالات جنائية، وعددا من العربات المطلوبة، ومواقع معدة لتجهيز أغذية صحية مخالفة للاشتراطات الصحية.

ونفذت الحملات بقيادة اللواء مسعود العدواني مدير شرطة جدة، بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

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