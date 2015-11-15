أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

عميد كلية الحقوق يكرِّم طالباً لأمانته

Google+ Print
عميد كلية الحقوق يكرِّم طالباً لأمانته عميد كلية الحقوق يكرِّم طالباً لأمانته
922104469611.jpg

د. القحطاني يكرّم الطالب الشهري

    كرّم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني الطالب بالكلية فهد الشهري نظير أمانته بعد أن وجد مبلغاً من المال في بهو الكلية وبادر بتسليمه الى إدارة الكلية وأشاد د. القحطاني بأمانة الطالب الشهري وشكره وقدم له شهادة شكر ودرع الكلية وتمنى له التوفيق.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية