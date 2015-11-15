عميد كلية الحقوق يكرِّم طالباً لأمانته

كرّم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني الطالب بالكلية فهد الشهري نظير أمانته بعد أن وجد مبلغاً من المال في بهو الكلية وبادر بتسليمه الى إدارة الكلية وأشاد د. القحطاني بأمانة الطالب الشهري وشكره وقدم له شهادة شكر ودرع الكلية وتمنى له التوفيق.