80 % من المعتدين على الأطفال من الأقارب

ذكر د. محمد مهدي مساعد المشرف للتطوير الطبي وشؤون التدريب والتعليم أن مركز الطب الشرعي بالرياض يقيم يومي الاثنين والثلاثاء دورة علمية طبية شرعية تدريبية عن التعامل مع الكوارث والعنف الأسري والاعتداءات الجنسية بقاعة المحاضرات بالمركز، في ظل ارتفاع معدل العنف ضد المرأة والطفل، مشيراً إلى أن 80% من المعتدين على الأطفال هم من أقارب الطفل أو ممن تربطهم علاقة ثقة بالأسرة.

وقال د. مهدي إن المحاضرات تضم موضوعات مهمة مثل أنماط الاصابات الاستعراف والعنف الجسدي والاغتصاب ودور الاطباء في الاعتداءات الجنسية.

وأكد أن الجاني يستخدم عدة وسائل وأساليب للإيقاع بالضحية وتشمل الترغيب من خلال تقديم الهدايا والملاطفة، إضافة إلى الترهيب من خلال تهديد الطفل وتخويفه، حيث تصل في بعض الأحيان إلى استخدام الضرب.

وأفاد د. مهدي أن هذه الدورة تأتي في ظل ارتفاع معدل العنف ضد المرأة والطفل، موضحاً أن نشر ثقافة ودور الطبيب الشرعي في حالات الكوارث والاغتصاب والعنف يخلق الوعي بين عامة الناس ويقلل من ويمنع حدوث الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن المستفيدين هم الأطباء والأخصائيون والاستشاريون والفنيون من جميع التخصصات الطبية، والجهات الأمنية حيث إنها تتطرق لها أيضاً من الوجهة الطبية الشرعية الجنائية، بالإضافة للإعلاميين والمهتمين من محامين ومسؤولين وأيضاً الراغبين من ذكور وإناث.