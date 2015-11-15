٦٦ مليون ريال لمشروعات مياه المضايا بمنطقة جازان

تنفذ المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان بمركز المضايا والقرى التابعة لها مشاريع مياه بتكلفة تزيد على 66 مليون ريال.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري بأنه تم الانتهاء من مشروعين وهما مشروع مياه المضايا ومشروع شبكات مياه الشرب وخزانات بقرى مركز المضايا (المرحلة الثانية) والخطوط الناقلة مع محطات الضخ والتي لم يتبقى على تشغيلها إلا بعض التركيبات الميكانيكية والكهربائية والجاري تنفيذها حالياً.

وبين القميري بأن مركز المضايا والقرى التابعة لها يتم ضخ المياه لهم عبر شبكة المياه القديمة بالإضافة إلى مشروع السقيا الحكامية بعدد ردود شهرية (1980) رد مياه سعة (8) طن. ومشروع المجموعة الثالثة بعدد ردود شهرية (2000) رد مياه.

وأشار المهندس حسين منذ أن تولت المديرية العامة زمام أمور المياه بالمنطقة شرعت في البحث عن الحلول والدراسة والتخطيط للبدء في التنفيذ مشاريعها، وخلال ١٢ عاماً نفذت مشاريع بأكثر من سبعة مليارات ريال تمثل في مشاريع المياه والصرف الصحي.