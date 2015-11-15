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رسل السلام تنفذ المشروع الوطني الكشفي للبيئة بجلاجل

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رسل السلام تنفذ المشروع الوطني الكشفي للبيئة بجلاجل رسل السلام تنفذ المشروع الوطني الكشفي للبيئة بجلاجل

    نفذت المفوضية الكشفية بالمجمعة صباح أمس المشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة بمتنزه الشلال في جلاجل، بمشاركة عبدالله المزروع قائد المفوضية، وعلي العلي مشرف الفرقة الكشفية ب"تعليم المجمعة"، وبحضور م. عبدالله السويد رئيس مركز جلاجل، وم. عبدالمحسن الحمادي رئيس بلدية جلاجل، ود. عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة.

وتضمن البرنامج العناية بالبيئة من خلال مشروع للنظافة، وزرع شتلات، ونشر ثقافة العناية بالبيئة من خلال النشرات والمطويات، وتم تكريم عدد من الجهات الحكومية والخدمية، كما كرمت صحيفة "الرياض" لدورها الإعلامي في نشر مناشط المفوضية والعناية بالبيئة بشهادات شكر والميدالية الكشفية.

وقال د. الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة ل"الرياض": "أشكر مفوضية كشافة المجمعة على جهودهم في تفعيل مثل هذه البرامج والتي تخدم نشر ثقافة البيئة، والشكر موصول لرئيس المركز ورئيس البلدية على تفاعلهم ومشاركتهم الفاعلة مع المفوضية". وأضاف أن الجمعية للكشافة تقدم خدمات جليلة للبيئة والمجتمع منذ تأسيسها.

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