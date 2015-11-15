السبا المنزلي للتخلّص من التوتر اليومي

أحيانًا، قد لا نجد الوقت لزيارة صالونات التجميل للاسترخاء والعناية ببشرتنا، لا سيما مع الازدحام الدائم في مراكز التجميل، والذي يجعل الأمر مملّاً وغير ممتع على الإطلاق. ولهذا أحضرت لك "سيدتي نت" أفضل طريقة لعمل السبا في المنزل، كي تتألقي وتتخلصي من التوتر، وتحصلي على قدر من الاسترخاء، والاستمتاع غير المتناهي.

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إليك سيدتي خطوات هذا السبا:

1.املئي زجاجتك المفضلة بالماء البارد، وأضيفي إليها قطعًا من الخيار مع بعض شرائح الليمون، اتركيها لمدة عشر دقائق وضعيها بجانبك أثناء الاسترخاء، لتأخذي منها رشفةً كل فترة.

2.استبدلي الإضاءة في حمامك بإضاءة الشموع، لتساعدك أكثر على الاسترخاء وتهدئة الأجواء، فالإضاءة القاسية لا تساعد على الاسترخاء.

3.املئي حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ وليس الساخن، فالماء الساخن يعمل على جفاف البشرة، واحرصي على الحصول على درجة مناسبة للماء، للحفاظ على بشرتك أثناء الاسترخاء.

4.ضعي المعطر المفضل لديك في حوض الاستحمام. تُفضّل رائحة الزهور، فهي تضيف إلى بشرتك الرائحة العطرة، كما أنها تتركها ناعمة ورطبة.

5.باستخدام منشفة خشنة، قومي بفرك بشرتك بلطف، للتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة ناعمة وسلسة.

6.لا تنسي، بعد الاستمتاع بالماء الدافئ والحصول على قدر كافٍ من الاسترخاء، أن تدهني بشرتك بالزيت المفضل لديك، كزيت اللافندر ذي الرائحة العطرة القوية، أو أي زيت تفضّلينه، وذلك لتوفري لبشرتك الرطوبة واللمعان لأطول فترة.

7.لتشعري كأنك في أحد صالونات التجميل، قومي بتحضير المنشفة والنعال الخاصين بالحمام أمام حوض الاستحمام، لتشعري بالتألق كأنك في صالونات التجميل.

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