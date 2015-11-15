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خطوات لحمام بأقل ضرر ممكن على جمالك

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خطوات لحمام بأقل ضرر ممكن على جمالك خطوات لحمام بأقل ضرر ممكن على جمالك

الأحد 15-11-2015 17:01

هل تعرفين بأنّ إطالة مدة حمامك وبعض عاداتك التقليدية الخاطئة قد تجعله غايةً في الضرر؟ تخلصي من هذه العادات الخاطئة لتجعلي حمامك أكثر فائدةً لبشرتك من خلال هذه الخطوات:
• ابتعدي عن الغناء أثناء الاستحمام حتى لا تسببي دخول كميات من الكلور ومختلف المواد السامة إلى داخل جسمك.
• احرصي على جعل الماء باردًا قدر الإمكان لأنه أكثر صحةً وفائدةً لجسمك من الماء الساخن.
• حافظي على تهوية الحمام بعد الاستحمام مباشرة حتى تخرج منه الأبخرة السامة.
• قللي فترة الاستحمام بحيث لا تزيد عن 10 دقائق.

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سيدتي