خطوات لحمام بأقل ضرر ممكن على جمالك

هل تعرفين بأنّ إطالة مدة حمامك وبعض عاداتك التقليدية الخاطئة قد تجعله غايةً في الضرر؟ تخلصي من هذه العادات الخاطئة لتجعلي حمامك أكثر فائدةً لبشرتك من خلال هذه الخطوات:

• ابتعدي عن الغناء أثناء الاستحمام حتى لا تسببي دخول كميات من الكلور ومختلف المواد السامة إلى داخل جسمك.

• احرصي على جعل الماء باردًا قدر الإمكان لأنه أكثر صحةً وفائدةً لجسمك من الماء الساخن.

• حافظي على تهوية الحمام بعد الاستحمام مباشرة حتى تخرج منه الأبخرة السامة.

• قللي فترة الاستحمام بحيث لا تزيد عن 10 دقائق.