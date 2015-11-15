أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"

يعتبر الشعر من الصفات الجمالية التي تميّز المرأة، على الرغم من تعرّضه لعوامل طبيعية وجسدية تؤثر في صحّته، وتجعله يتعب ويتقصّف؛ وبالتالي، يصعب أن يطول بسرعة. لكن الحل يمكن أن يكون بسيطاً عبر تغذية الشعر بموادّ طبيعية، تجدينها في المنزل. إذا كنت من محبّات الخلطات الطبيعية وتريدين تطويل شعرك بسرعة، بشكل صحي، فتابعي في هذا الموضوع أهمّ نصائح " سيدتي نت" للعناية بشعرك.

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للجرجير فوائد كثيرة بشكل عام، تشمل الجسم كلّه...أمّا فوائده للشعر، فيمكنك ـ سيدتي ـ الاستفادة منها، بعد متابعة الموضوع الآتي:

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هل فكرت يوماً في فوائد الجلو لتطويل الشعر؟ تابعي في ما يلي طريقة تحضيره، قبل استخدامه لتطويل الشعر:

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إضافة إلى تأثير الروزماري في نمو الشعر:

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أما بالنسبة إلى نظامك الغذائي فله تأثير كبير في صحة شعركن وفي سرعة نموه. إليك في هذا الرابط أهمّ المأكولات التي تطوّل الشعر:

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وانتبهي سيدتي إلى الطريقة التي تغسلين شعرك بها، إذ تؤثر كثيراً في صحته ونموه.

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