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جمارك نويبع تحبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى والعدسات اللاصقة

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جمارك نويبع تحبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى والعدسات اللاصقة جمارك نويبع تحبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى والعدسات اللاصقة
أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة عماد السيد إبراهيم، محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى والعدسات اللاصقة، وذلك بالمخالفة لقانونى البنك المركزى والجمارك.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور الضبط ياسر أحمد اشتبه فى شاحنة قادمة من الأردن وبتفتيشها تم العثور على 595 عدسة لاصقة داخل 11 كرتونة، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 110ر11 ألف جنيه. وأضاف المصدر أن المحاولة الثانية كانت تهريب نقد مصري، حيث اشتبه فتحي البساطي مأمور الضبط في أحد البحارة القادمة من الأردن، وبتفتيشه تم العثور 700ر44 ألف جنيه.

وأشار إلى أن عماد السيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365