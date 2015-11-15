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احتواء مكتبة «بيت الشعر» في الأقصر على الكتب الفائزة بجائزة الشارقة

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احتواء مكتبة «بيت الشعر» في الأقصر على الكتب الفائزة بجائزة الشارقة احتواء مكتبة «بيت الشعر» في الأقصر على الكتب الفائزة بجائزة الشارقة

 

بيت الشعر في الأقصر

يضم بيت الشعر الذي افتتحه وزير الثقافة حلمي النمنم، بمدينة الأقصر، مساء أمس، قاعة للأنشطة الثقافية ومكتبة تحتوي علي أحدث الإصدارات في مجال الشعر والكتب الفائزة من جائزة الشارقة للإبداع العربي في مجال الشعر، وتتزين جدران البيت بصور الشعراء من وباقي الدول العربية.

وكانت الأقصر قد احتفلت مساء أمس بافتتاح وزير الثقافة لبيت الشعر، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر وعبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة وخليفة الطنيجي القائم بأعمال سفارة الدولة بجمهورية مصر العربية والعديد من المثقفين والإعلامين والشعراء.

ويعد بيت الشعر إحدى ثمرات التعاون بين المؤسسات الثقافية بمصر والشارقة، وتنفيذًا لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتأسيس “بيوت الشعر” في الأقطار العربية.

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