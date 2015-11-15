صور| مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يختتم أعماله بجولة بين آثار الأقصر

أنهى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته بمدينة الأقصر، بعد انعقاده لمدة يومين برحلة نظمتها سلطات المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار للضيوف المشاركين في المؤتمر إلى آثار البر الغربي.

واصطحب محافظ الأقصر، محمد بدر، وزيرا الآثار والأوقاف وعدد من وزراء أوقاف الدول العربية وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإفتاء وعلماء الدين الإسلامي بالعالمين العربي والإسلامي، والضيوف المشاركين في المؤتمر في جولة سياحية شملت زيارة معبد الدير البحري حتشبسوت ووادي الملوك وبيت كارتر مكتشف مقبرة «توت عنخ آمون» بالقرنة غرب الأقصر وشمل برنامج المزارات أيضا حضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك شرق الأقصر وطريق الكباش.

وقام وزير الآثار بتعريف الزوار بتاريخ الآثار بالأقصر وآخر الاكتشافات الحديثة والخطط الموضوعة للبحث عن الكنوز الآثرية بالأقصر

> وأعرب الضيوف المشاركين في المؤتمر عن سعادتهم بتواجدهم وسط الآثار المصرية كما عبروا عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه من عظمة وروعة الحضارة المصرية الفرعونية، مؤكدين إنهم شعروا بالأمن والآمان داخل المحافظة السياحية داعين لمصر بمزيد من الاستقرار والرخاء.