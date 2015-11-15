نيفيل: مع احترامي لكريستيانو.. جاريث بيل أفضل لمانشستر يونايتد

لو أمام مانشستر يونايتد خيارين في سوق الانتقالات.. الأول هو كريستيانو رونالدو والثاني هو جاريث بيل، من منهما تفضل لو كنت مشجعا للشياطين الحمر في إنجلترا؟

أجب على هذا السؤال في التعليقات، لكن أولا ربما تستفيد من رأي واحد من النجوم السابقين لمانشستر يونايتد جاري نيفيل.

نيفيل أجاب عبر صحيفة ديلي ستار "مع احترامي لرونالدو.. لكن لو أمام مانشستر يونايتد الخيارين، سأرى بيل كخيار أذكى".

وأضاف "رونالدو قدم على مدار سنتين مستوى مبهرا مع مانشستر يونايتد. كأنه غير بشري، قادم من عالم أخر".

وتابع "لكن بالنظر إلى أن رونالدو أكبر بـ4 أعوام من جاريث بيل، فأنا أرى الأخير أنسب ليونايتد".

وأتم "رونالدو لن يلعب بالمستوى نفسه الذي كان عليه سابقا إذا انتقل الآن إلى مانشستر يونايتد".

رونالدو وهو في الـ18 من عمره مع مانشستر يونايتد لن يتكرر إذا عاد البرتغالي. سيكون نسخة أضعف بكثير وهو في الـ30 من عمره.. هكذا يؤمن جاري نيفيل.

فماذا عنك؟