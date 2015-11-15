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تقرير - مدربا فرنسا وألمانيا رفضا إخبار اللاعبين بتفجيرات باريس رغم علمهما بها

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تقرير - مدربا فرنسا وألمانيا رفضا إخبار اللاعبين بتفجيرات باريس رغم علمهما بها تقرير - مدربا فرنسا وألمانيا رفضا إخبار اللاعبين بتفجيرات باريس رغم علمهما بها

رفض ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا ويواكيم لويف مدرب ألمانيا إخبار لاعبي الفريقين بوقوع تفجيرات في باريس خلال الشوط الأول من المباراة الودية بينهما، رغم وصول الأنباء.

البداية كانت من استاد دو فرانس الذي كان يحتضن ودية فرنسا وألمانيا، حيث فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم خارجه مما تسبب في مقتل 5 أشخاص بحسب الشرطة الفرنسية.

الكارثة كادت أن تصبح أكبر من ذلك بالطبع مع وجود أكثر من 80 ألف مشجعا في المباراة والتي كان حاضرا فيها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن ديشان ولويف علما بوقوع التفجيرات، بين شوطي المباراة.

ورفض كلا المدربين إخبار اللاعبين بالأنباء، ليبدأ الشوط الثاني بشكل عادي.

ولم يذكر التقرير إذا كان قرار المدربين جاء بدافع شخصي، أو بطلب أمني.

وكشف نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن أنهم فضلوا استكمال المباراة حتى لا يحدث ذعر يتسبب في تدافع بين صفوف الجماهير. ولكن الأنباء كانت قد انتشرت بالفعل خلال الشوط الثاني.

يذكر أن أحد أفراد أمن الملعب صرح لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الشرطة منعت أحد الانتحاريين من دخول الملعب عقب مرور 15 دقيقة من بداية المباراة. ( اقرأ التفاصيل )

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