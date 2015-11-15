رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2016 لا يستبعد تأجيل البطولة بعد أحداث باريس

استخدم مسؤولو ملعب برج العرب "المشمع" لتغطية أرضية الملعب استعدادا لاستضافة مواجهة مصر وتشاد.

مصر تلقت ضربة مفاجأة أمام تشاد في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد الخسارة بهدف مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

ويحتاج المنتخب المصري للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة في التصفيات في لقاء من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

واستعدادا لاستضافة المباراة تم تجفيف أرضية الملعب بالكامل قبل استخدام "المشمع" لتغطية كامل أرضية الملعب.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد أوصت بضرورة نقل مباراة المنتخب أمام تشاد في تصفيات كأس العالم من ملعب برج العرب.

فيما أكد اتحاد الكرة عن طريق عضو مجلس إدارته مجدي المتناوي أنه سيحاول نقل المباراة للقاهرة، وإن كان ذلك صعبا لأن القوانين تمنع ذلك. "طالع التفاصيل"

وبالفعل قال المتناوي في تصريحات لـ Filgoal.com: "المباراة في موعدها لأن القوانين تحتم إخطار الاتحاد الإفريقية لكرة القدم بمكان المباراة قبل 10 أيام من موعدها، ولا يتبقى سوى يومين فقط على موعدها".