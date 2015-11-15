أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار - فابريجاس: كنت قريبا من ريال مدريد

Google+ Print
حوار - فابريجاس: كنت قريبا من ريال مدريد حوار - فابريجاس: كنت قريبا من ريال مدريد

استخدم مسؤولو ملعب برج العرب "المشمع" لتغطية أرضية الملعب استعدادا لاستضافة مواجهة مصر وتشاد.

مصر تلقت ضربة مفاجأة أمام تشاد في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد الخسارة بهدف مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

ويحتاج المصري للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة في التصفيات في لقاء من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

واستعدادا لاستضافة المباراة تم تجفيف أرضية الملعب بالكامل قبل استخدام "المشمع" لتغطية كامل أرضية الملعب.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد أوصت بضرورة نقل مباراة المنتخب أمام تشاد في تصفيات كأس العالم من ملعب برج العرب.

فيما أكد اتحاد الكرة عن طريق عضو مجلس إدارته مجدي المتناوي أنه سيحاول نقل المباراة للقاهرة، وإن كان ذلك صعبا لأن القوانين تمنع ذلك. "طالع التفاصيل"

وبالفعل قال المتناوي في تصريحات لـ Filgoal.com: "المباراة في موعدها لأن القوانين تحتم إخطار الاتحاد الإفريقية لكرة القدم بمكان المباراة قبل 10 أيام من موعدها، ولا يتبقى سوى يومين فقط على موعدها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي