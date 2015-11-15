أخبار اليمن اليوم.. المقاومة الشعبية تنجح فى تحرير مناطق جديدة بمحافظة تعز

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من القضايا وشملت أخبار اليمن اليوم تمكن رجال المقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة كانت فى قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز"256" كلم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية إن رجال المقاومة تمكنوا من "تطهير" جبل دباسو وجبل الفويقعة الإستراتيجيين فى منطقة الاحيوق بمديرية الوازعية غرب المدينة من الحوثيين وقوات صالح.

وأوضحت أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين فى تلك المواقع، أسفرت عن مقتل أربعة من الحوثيين وقوات صالح وإعطاب دورية عسكرية لهم، كما قتل اثنان من رجال المقاومة وجرح ثلاثة آخرين.

وأكدت المصادر أن رجال المقاومة نصبوا كمينًا مسلحًا استهدف دورية للحوثيين فى منطقة نجد قسيم بالضباب جنوب غرب تعز، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين إلى جانب إحراق الدورية.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك وصل نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح وعدد من الوزراء اليوم إلى جزيرة سقطرى للاطلاع على أوضاع الجزيرة وتلمس هموم واحتياجات المواطنين فى ظل الأوضاع الصعبة إلى تمر بها المحافظة نتيجة ما خلفه إعصاري "تشابالا" و"ميج" من أضرار مادية كبيرة فى منازل المدنيين والبنية التحتية

وقال بحاح لوكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، إن "الحكومة وهى تعود بكامل أعضائها إلى أرض الوطن تعى حجم المعاناة الكبيرة التى يعيشها ابناء الشعب اليمنى المناضل والصابر فى مختلف المحافظات وخصوصًا تلك المحافظات المحررة والمحافظات التى فى طريقها إلى التحرر وما يعانيه المواطن من أوضاع إنسانية غاية فى الصعوبة فرضتها مليشيا الانقلاب بطريقة همجية تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية".

وتأتى زيارة بحاح إلى سقطرى فى "إطار عودة الحكومة بكامل أعضائها للبدء فى ممارسة مهامها من داخل الاراضى اليمنية واستكمال إعمال الإغاثة الإنسانية وإعادة اعمار ما خلفته الحرب الهمجية التى تشنها مليشيا الحوثى وصالح الانقلابية فى عدد من المحافظات".

يذكر أن حكومة بحاح غادرت عدن إلى مدينة الرياض مطلع الشهر الماضى بعد أن نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" هجمات مسلحة استهدفت مقر الحكومة اليمنية فى فندق القصر إلى جانب مقرين لقوات التحالف فى منطقة البريقة.