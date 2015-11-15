موفدة الكرملين: زعماء مجموعة العشرين يبحثون مصير بشار الأسد

قالت موفدة الكرملين الى مجموعة العشرين، إن قادة دول المجموعة سيبحثون على الأرجح مصير الرئيس السورى بشار الأسد خلال اجتماع يعقد فى وقت متأخر اليوم الأحد حين يناقشون الصراع فى سوريا ومكافحة الإرهاب.

وأضافت سفيتلانا لوكاش للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين فى إقليم انطاليا الساحلى فى تركيا لدى سؤالها عما اذا كان مستقبل الأسد سيناقش "أعتقد أن هذا سيحدث الآن."

ومضت تقول "الآن يبدأ عشاء عمل لزعماء مجموعة العشرين عن الإرهاب واللاجئين ومن المقرر أن يبحث العمل والسياسات المشتركة وأيضا مسودة بيان مشترك عن الإرهاب."

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