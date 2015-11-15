المدعى العام فى باريس: فرنسيان فجرا نفسيهما فى الهجمات الإرهابية

قال المدعى العام الفرنسى إن الشرطة حددت هوية مواطنين فرنسيين آخرين فجرا نفسيهما فى الهجمات المنسقة التى شهدتها باريس يوم الجمعة، وإنها تبحث عن رجل بلجيكى المولد حذرت من أنه شديد الخطورة.

وأضاف فى بيان: "الإرهابيان الآخران اللذان قتلا فى ليلة 13 نوفمبر تحددت هويتهما رسميا اليوم من خلال البصمات." متابعا: "أنهما فرنسيان كانا يعيشان فى بلجيكا.

وكان الرجلان 20 و31 عاما مهاجمين انتحاريين فى ستاد فرنسا وحانة فى الحى الحادى عشر.

وقالت الشرطة على تويتر، إنها تسعى أيضا لاعتقال رجل بلجيكى المولد يدعى عبد السلام صلاح فيما يتعلق بالهجوم ووصفته بأنه "خطير".

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