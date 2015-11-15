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مجلس الدولة يوافق على صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة للأطباء

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مجلس الدولة يوافق على صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة للأطباء مجلس الدولة يوافق على صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة للأطباء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، أنه بناء على ما عرضه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، على قسم التشريع بمجلس الدولة، فإن المجلس وافق على تعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة السابق رقم 236 لسنة 2014، حيث يجوز صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة بناء على الجهد المبذول فى العمل.

وجدير بالذكر أن قانون 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية سالفة البيان كانت قد منعت صرف أى مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية من الصناديق الخاصة اكتفاء بالمزايا الواردة بالقانون المذكور، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام وزير الصحة والسكان بعرض الأمر على مجلس الدولة لأخذ الموافقة على هذا التعديل، وقد تمت الموافقة بالفعل بتاريخ 14 نوفمبر 2015.

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مصر 365