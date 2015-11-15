وزيرة الهجرة: توقيع برتوكول مع "الثقافة" لنشر الإسلام الوسطى خارج مصر

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الوضع فى فرنسا خطير للغاية ورعاية المصريين فى الخارج وحمايتهم من الفكر المتشدد مهمة الوزارة، لاسيما أن استقطاب الشباب للفكر المتشدد وتصديق تلك الأفكار المتطرفة سهل جدا.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامى عادل حمودة، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" أن وزارة الهجرة ستوقع برتوكولا مع وزارة الثقافة لنشر الدين الإسلامى الوسطى والتوعية بمخاطر الأفكار المتشددة خارج مصر، لافتة إلى أنه ليست هناك معلومات دقيقة عن عدد المصريين بالخارج، ولكن التقديرات تشير إلى 8 ملايين مصرى.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة بصدد إطلاق موقع إلكترونى يعمل جزء منه لنشر الإسلام الوسطى، فضلاً عن دراسة توقيع برتوكولات بين البنوك المصرية والعربية، لتسهيل تحويل أموال المصريين.