وزيرة الهجرة: المصرى المتوفى فى واقعة الدهس بالكويت "برىء يا حرام"

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه بعد حادث دهس المواطن المصرى أحمد عطا فى الكويت، حرصت على زيارة وزير القوى العاملة فى مكتبه وإبلاغه بزيارتها لمتابعة تداعيات الحادث، لأن هدف الحكومة الأسمى هو المواطن بالخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع الإعلامى عادل حمودة، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن المواطن الذى دهس فى الكويت لم يكن من اشتبك وتشاجر مع المواطن الكويتى ولكن شخصا غيره، مضيفة: "دا برىء يا حرام".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنها أجرت اتصالات مع الجانب الكويتى بعد هذا الحادث، وعقدت مقابلة مع هند صبيح الصبيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، والتطرق لمشاكل عمال مصر فى الخارج، وأسفر هذا عن نتائج جيدة، لافتة إلى أن وزيرة الهجرة الكويتية تعاطفت مع المواطن المصرى، ووعدت بالتكفل بجميع مستحقات أحمد عطا وتعويضه، موضحة أن التحقيقات ما زالت جارية مع الجانى.

وردًا على سؤال الإعلامى عادل حمودة "أنتو عندكم فلوس كتير؟ وبتجيبوا فلوسكوا منين؟، قالت الوزيرة "إحنا معندناش فلوس خالص!"، مشيرة إلى أنها ستقدم الهيكل الجديد للوزارة غدا وعلى أساسه سيتم وضع ميزانية للوزارة بعدما كانت ميزانية قطاع بسيطة للغاية، وأن جميع سفرياتها للخارج من أمانة مجلس الوزراء، مضيفة "لكن أنا نفسى استقل بكيان الوزارة".

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