بالفيديو.. سعيد حساسين يحذر بان كى مون: "هبعتلك رجالة من كرداسة ياكلوك"

طالب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم الحديث عن مصر ، قائلا: "أنا بحذرك أهو ابعد عن مصر، والله أبعتلك 100 واحد من كرداسة يكلوك".

وقال "حساسين" فى حوار مع برنامج "الملف" على قناة "العاصمة"، مساء الأحد: "يا عم بان كى مون ابعد عن مصر مش هنسيب بلدنا تضيع زى سوريا واليمن، إحنا اختارنا رئيسنا، وعاجبنا شرطتنا وجيشنا".

وأضاف: "سيب مصر فى حالها، وأنتم من ربيتم داعش، وزى ما قالوا تربى الأفعى فى بيتك هتلدعك، وأنا بحذرك والله أبعتلك 100 واحد من كرداسة ياكلوك".

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