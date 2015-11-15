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بالفيديو.. سعيد حساسين يحذر بان كى مون: "هبعتلك رجالة من كرداسة ياكلوك"

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بالفيديو.. سعيد حساسين يحذر بان كى مون: "هبعتلك رجالة من كرداسة ياكلوك" بالفيديو.. سعيد حساسين يحذر بان كى مون: "هبعتلك رجالة من كرداسة ياكلوك"
طالب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم الحديث عن ، قائلا: "أنا بحذرك أهو ابعد عن مصر، والله أبعتلك 100 واحد من كرداسة يكلوك".

وقال "حساسين" فى حوار مع برنامج "الملف" على قناة "العاصمة"، مساء الأحد: "يا عم بان كى مون ابعد عن مصر مش هنسيب بلدنا تضيع زى سوريا واليمن، إحنا اختارنا رئيسنا، وعاجبنا شرطتنا وجيشنا".

وأضاف: "سيب مصر فى حالها، وأنتم من ربيتم داعش، وزى ما قالوا تربى الأفعى فى بيتك هتلدعك، وأنا بحذرك والله أبعتلك 100 واحد من كرداسة ياكلوك".


>- سعيد حساسين: "هوزع على السياح جلاليب ومنتجات أهالى كرداسة"

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مصر 365

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