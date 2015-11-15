حسام القاويش: اجتماع "الوزراء" بشرم الشيخ بعد غد يحمل رسالة مهمة للعالم

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى بعد غد الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ يحمل رسالة مهمة للعالم، بعد ما شهدناه فى فرنسا، وهذه الخطوة ستحظى بأهمية كبيرة فى العالم لتأكد أن شرم الشيخ وكل المقاصد السياحية آمنة.

وأَضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن جميع المطارات المصرية تتبع كافة الإجراءات المعروفة دوليًا فى تأمين المطارات، وهناك دعم معنوى لقطاع السياحة بشرم الشيخ، موضحًا أن جميع المراسلين الأجانب مهتمون بتغطية الاجتماع والمؤتمر الصحفى الذى سيعطى رئيس الوزراء رسالة مهمة عقب الاجتماع.

وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء فى إحدى المقاصد السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات داخل الوزارات المعنية على التوالى.

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