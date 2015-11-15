35.6 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار 12.5% بـ3 بنوك حتى الآن

ارتفعت حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة - مدتها 3 سنوات - ببنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، إلى 35.6 مليار جنيه بنهاية يوم عمل اليوم الأحد، وسط إقبال كبير على الشراء، وتبلغ قيمة العائد السنوى عليها 12,5% يصرف شهريًا.

وقال حسين رفاعى، رئيس أول المجموعة المالية عضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة - مدتها 3 سنوات - بمصرفه خلال 6 أيام عمل ارتفعت إلى أكثر من 24.1 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 3.1 مليار جنيه اليوم فقط، مؤكدًا أن قيمة العائد السنوى عليها 12,5% يصرف شهريًا.

وانفرد "اليوم السابع" بخبر ارتفاع حصيلة بيع شهادات الادخار ذات فائدة الـ12.5%، من خلال بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، لنحو 21.4 مليار جنيه، خلال 4 أيام عمل حتى أمس ، وسط إقبال كبير على الشراء.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغيير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة المقبلة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا مهمًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء، نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.

- رئيس بنك القاهرة: 1.8 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 12.5%