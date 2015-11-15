أخبار مصر للساعة10..تونى بلير: أؤيد الرئيس السيسى.. ومصر تحارب الإرهاب

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تصريحات محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، بأن حصيلة بيع شهادة الإدخار الجديدة –مدتها 3 سنوات– ذات العائد السنوى 12.5% يصرف شهريًا، ارتفعت إلى 9.7 مليار جنيه ببنك مصر، بنهاية العمليات المصرفية اليوم الأحد.

وأشار الإتربى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن حصيلة اليوم الأحد بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه ببنك مصر فقط.

وانفرد "اليوم السابع" بخبر ارتفاع حصيلة بيع شهادات الإدخار ذات فائدة الـ12.5%، من خلال بنكى "الأهلى المصرى و"مصر"، لنحو 28 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضى، وسط إقبال كبير على الشراء.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.

- رئيس بنك مصر: 9.7 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ12.5% حتى الآن

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