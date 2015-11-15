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وزير الإسكان: استثمارات فى المياه والصرف بـ30 مليار جنيه خلال عامين ونصف

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وزير الإسكان: استثمارات فى المياه والصرف بـ30 مليار جنيه خلال عامين ونصف وزير الإسكان: استثمارات فى المياه والصرف بـ30 مليار جنيه خلال عامين ونصف
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تم عرض البرنامج الذى ستعرضه على البرلمان، على الرئيس السيسى، والخاص بمشروعات المياه والصرف الصحى المقرر تنفيذهم خلال العامين ونصف القادمين، موضحًا أنه سيتم الوصول بخدمة المياه إلى 100%، دون انقطاع المياه نهائيًا، بإتمام 148 مشروعًا قيمتها 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى التى تصل الاستثمارات بها لـ21 مليار جنيه ليصل مجمل

وأضاف وزير الاسكان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه سيتم تغطية الصرف الصحى ليصل إلى 100 % بالمدن، أما فى القرى فسيتم القفز من 15% إلى 50% فى عامين ونصف.
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مصر 365

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