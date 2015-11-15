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عمرو عبد الحميد: رعب وقلق يسيطران على المواطنين فى موسكو خشية أعمال إرهابية

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عمرو عبد الحميد: رعب وقلق يسيطران على المواطنين فى موسكو خشية أعمال إرهابية عمرو عبد الحميد: رعب وقلق يسيطران على المواطنين فى موسكو خشية أعمال إرهابية
قال الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "TEN"، إن هناك حالة من الرعب والفزع والخوف الشديد لمسها أمس أثناء عودته للقاهرة قادمًا من العاصمة الروسية موسكو مشبها هذا الأمر بـ"الكوابيس".

وأكد عمرو عبد الحميد، أن هناك حالة من الفزع تسيطر على المواطنين بروسيا بسبب الإرهاب الذى يضرب دول العالم فى الفترة الأخيرة، خاصة قبل توجههم لمشاهدة أى مباراة لكرة القدم أو ركوب وسائل المواصلات".

وتساءل عبد الحميد: "من المسئول عما يحدث فى العالم بعد ارتفاع حدة الأوضاع؟، ومن يقف وراء هذا الصفيح الساخن الذى يعيشه العالم حالياً".

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