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بالصور.. ضبط عاملين يسلخان حمارًا نافقًا بالفيوم لبيع جلده

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بالصور.. ضبط عاملين يسلخان حمارًا نافقًا بالفيوم لبيع جلده بالصور.. ضبط عاملين يسلخان حمارًا نافقًا بالفيوم لبيع جلده
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط عاملين يقومان بسلخ حمار نافق لبيع جلده لأحد التجار وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من ضباط مباحث بالمحافظة بضبط كل من هانى ن س 27 سنة (عامل) مقيم بالساحة الشعبية بدائرة قسم الفيوم وعلى ن س 17 سنة (عامل) مقيم بالساحة الشعبية دائرة قسم الفيوم أثناء قيامهما بسلخ أحد الدواب النافقة (حمار) على الطريق الدائرى دائرة قسم الفيوم.

وبمناقشتهما قررا بقيامهما بسلخ الدابة النافقة للحصول على جلدها وبيعه لأحد تجار الجلود بمبلغ 300 جنيه.

ومن جانبه، قرر اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمان على النيابة العامة لشكه فى سلوكهما وظروف وتوقيت ضبط الواقعة وخوفًا على صحة الموطنين من تكرار تلك الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم (41841) لسنة 2015 جنح قسم شرطة الفيوم وجارٍ عرضهما على النيابة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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