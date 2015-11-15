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بالصور.. ضبط 320 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى بنى سويف

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بالصور.. ضبط 320 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى بنى سويف بالصور.. ضبط 320 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى بنى سويف
ضبطت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف اليوم الأحد برئاسة المقدم محمد محفوظ 320 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط "سعيد.ع" جزار لبيعه لحوما منتهية الصلاحية 265 كيلو لحم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر له المحضر رقم 16570 جنح إهناسيا .

كما تم ضبط "طارق.س" ببندر بنى سويف مدير سوبر ماركت بشارع صلاح سالم لحيازته 26 كيلو قطع لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر له محضر بالمخالفة رقم 19732 جنح قسم بنى سويف.

وضبط "خالد.ع" مدير السوبر ماركت لحيازته 35 كيلو قطع لحم منتهى الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر له المحضر رقم 24395 جنح الواسطى.

شارك فى الحملة النقيب معتز حاتم معاون القسم ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر ووائل حمدان وحمادة بركة ومحمود عبد المولى وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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