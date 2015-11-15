فريد الديب لـ"اليوم السابع": صلاح دياب ضحية.. وجاهزون للمرافعة

قال فريد الديب، محامى رجل الأعمال صلاح دياب، إن محكمة جنايات الجيزة، أجلت اليوم محاكمته و13 آخرين بتهمة التجمهر إلى 19 ديسمبر، استجابة لطلب محامى أحد المتهمين.

وأضاف "الديب" لـ"اليوم السابع" أن هيئة المحكمة استمعت لشهود الإثبات وكان مقررًا أن تستمع لمرافعة الدفاع، الذى أبدى استعداده لذلك، وأعد مذكرة قانونية تفيد بأن صلاح دياب هو المجنى عليه بعدما اقتحم مجموعة من البلطجية الفيلا مسكنه وحطموا سورها .

وتضم قائمة المتهمين إضافة إلى صلاح دياب كلاً من حمادة يوسف سمير وهشام محمد عبد الفتاح وسامى سلامة أحمد ومسعد عبد الشافى مرسى وسيد سعيد حلمى وجمعة سعيد حلمى وعبد الرحمن صيام وحمدى محمد السيد ومجدى إبراهيم أيوب وكريم عادل يوسف ومحمد عبد ربه عبد العزيز وعادل نبوى أحمد وعادل عبد الوهاب الشحات .

- تأجيل محاكمة صلاح دياب و13 آخرين بتهمة التجمهر لجلسة 19 ديسمبر