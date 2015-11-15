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ضبط 1058 قطعة لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمى بسوهاج

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ضبط 1058 قطعة لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمى بسوهاج ضبط 1058 قطعة لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمى بسوهاج
شنت مديرية أمن سوهاج اليوم برئاسة اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية وقيادة الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث حملة تموينية استهدفت ثلاجات نقل اللحوم المصنعة ومخازن الدقيق الغير مرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم المصنعة والدقيق وسماد بدون ترخيص وذلك إستجابة لمبادرة الرئيس السيسى بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة مباحث تموين سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، يفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن بدون ترخيص لتجارة الدقيق والأسمدة وقيام إحدى شركات اللحوم المصنعة بتسليم كمية كبيرة من اللحوم للمحافظة غير صالحة للإستهلاك الأدمى.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود حسن مفتش مباحث الأمن العام والعقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتمكنت الحملة التى قادها الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث التموين والنقباء محمد اللبيشى وأحمد عبد اللاه، وخالد المشنب معاونوا مباحث الإدارة من ضبط السيارة رقم 53117 نقل الشرقية تابعة لشركة حلوانى اخوان قيادة م م ع م مندوب توزيع 35 عاما ويقيم بناحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبداخلها 1058 قطعة بيف برجر مختلفة الأحجام و20 كيس لحمة مفروم غير صالحة للإستهلاك.

وتحررعن ذلك المحضر رقم 8838 جنح قسم ثان سوهاج محل واقعة الضبط وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ن م م ا صاحب مخزن دقيق وأسمدة بدون ترخيص بشارع جميل أبوحريد دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته 151 شيكارة دقيق وسماد زنة 50 كيلو جرام بإجمالى 7 طن 550 كيلو جرام قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8837 جنح قسم ثان وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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