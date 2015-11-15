النيابة تستعلم عن حالة مصاب بصعق كهربائى فى الزاوية

أمر المستشار حسن بكرى، مدير نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لعامل بمستشفى جراحات اليوم الواحد أصيب بصعق كهربائى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نيابة الزاوية الحمراء بإشراف المستشار هيثم أبو الحسن، تلقت إخطارًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، بإصابة أحد عمالها "أ.أ.س"، 25 سنة، بصعق كهربائى أثناء تنظيف خزان المياه، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة، ومازال بداخلها حتى الآن.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من زملاء المصاب فأكدوا أنه كان ينظف الخزان، ولا توجد أى خلافات بينه وبين أى أحد.