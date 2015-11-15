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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الساحل

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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الساحل تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الساحل

>قرر قاضي معارضات دائرة جنح الساحل، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه.

تعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الساحل، عدة بلاغات من عدد من المواطنين، تفيد باعتداء شخصين عليهم وسرقتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح الابيض، مشيرين إلى أن المتهمين كانا يستقلان دراجة بخارية.

وعلى الفور، تم إعداد خطة مناسبة من التحريات اللازمة، والتى أكدت صحة الواقعة، وعقب تقنين الاجراءات القانونية ، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات من القبض على المتهمين، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.

وبمواجهتهما أمام النيابة أنكرا ارتكابهما الواقعة تماما، فقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات 4 ايام، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد.

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مصر 365