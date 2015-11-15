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مصرع شاب غرقا فى النيل ببنى سويف

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مصرع شاب غرقا فى النيل ببنى سويف مصرع شاب غرقا فى النيل ببنى سويف
لقى شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه اليوم غرقاً فى النيل بمدينة بنى سويف.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من قوات الإنقاذ النهري ببنى سويف، تفيد بعثورها على جثة لشاب يدعى" طارق . م . م" 28 سنة، ومقيم بمدينة بني سويف، وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف العام.

ودلت التحريات الأولية لمباحث قسم شرطة بنى سويف برئاسة العقيد ياسر طنطاوى رئيس المباحث، أن الجثة لشاب يعمل على باخرة سياحية ثابتة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وأن سبب سقوط الشاب من الباخرة تعرضه لحالة تشنجات تنتابه باستمرار، ولا توجد شبهة جنائية.

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مصر 365