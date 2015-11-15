إحباط تهريب 3 أطنان ملابس أجنبية الصنع ببورسعيد.. وحملة أمنية بشمال سيناء

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظتى بورسعيد ، وشمال سيناء عدة حملات لضبط الخارجين على القانون ، والمتهمين والمهربين ، وحائزى الأسلحة النارية أسفرت عن ضبط 3 أطنان من الملابس الجاهزة "أجنبية الصنع"، فى المنطقة المتاخمة لمنفذ الرسوة الجمركى بمحافظة بورسعيد .

وقال محسن حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية ببورسعيد إن رجال الجمارك تمكنوا من ضبط م.ع.ا. وآخرين فى المنطقة المتاخمة ، وحولهم 21 جوالا مخيشا ضخما بداخلهم كميات كبيرة من الملابس الجاهزة محملة على شاحنة جامبو نقل بورسعيد.

تم تحرير محضر ضبط جمركى، وقدرت القيمة بمبلغ مليون و244 ألف جنيه، والرسوم بمبلغ 53509 جنيهات ، وتم التحفظ على السيارة ومشمولها والمضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات .

وفى محافظة شمال سيناء تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال عدة حملات من ضبط 40 هاربا مطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة و210 مشتبهين فيهم بالإضافة إلى فحص وتمشيط الطرق والسيارات المارة .

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال الحملات الأمنية التمشيطية قامت حملة بتمشيط منطقة قرية السبيل بدائرة قسم شرطة رابع العريش وأسفرت عن ضبط 49 شخصا مشتبها فيهم ، كما تم توجيه عدة حملات وتمركزات أمنيه فى مدينة العريش بقوات مشتركه من ضباط البحث الجنائى أسفرت عن ضبط 47 شخصا مشتبها فيهم ، و5 أشخاص محكوما عليهم فى أحكام جزئية وشخص آخر محكوما عليه فى جنح الحبس المستأنف .

وفى المنطقة الجنوبية تمكنت الخدمات الأمنية المعينة فى كمائن الطاسة وصدر حيطان والنسيلة والتمد والنقب من فحص 672 سيارة ومستقليها ، 111شخصا مشتبها فيهم وجارى فحصهم سياسيا وجنائيا ، وفى المنطقة الغربية تم ضبط 70 سيارة ومستقليها ، وفحص 3 أشخاص مشتبه فيهم وجار فحصهم سياسيا وجنائيا .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 30 محكوما عليهم منهم 13 فى جنح الحبس الجزئى ، و2 محكوم عليهما فى جنح الحبس المستأنف ، و10 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية ، و5 محكوما عليهم بالمخالفة .

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